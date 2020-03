55% dos mortos por Covid-19 em Portugal tinham 80 anos ou mais

O relatório da situação epidemiológica indica, ainda, que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (28), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (18), da região Centro (13) e do Algarve (1).

De acordo com o mesmo documento, o grupo etário com mais casos confirmados é aquele que compreende as pessoas com idades entre os 40 e 49 anos, com um total de 371 infetados, o que representa 19% de todos os casos em Portugal.

43 crianças com idades entre os 0 e 9 anos estão infetadas com o novo coronavírus.

Casos confirmados de Covid-19 em Portugal por grupo etário