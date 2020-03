"Medicina de guerra" em Madrid. "Imaginei o pior cenário e quando cheguei era tudo pior"

Veja também:

Com o número de infetados e de vítimas mortais a subir todos os dias em Espanha, nos hospitais de Madrid faz-se “medicina de guerra”. A expressão é utilizada por Fábio Dinis, enfermeiro português da unidade de cuidados intensivos do Hospital Sanchinarro, na capital espanhola, em entrevista à Renascença.

Há quase 15 anos a trabalhar em unidades de saúde espanholas, este português confessa que, pela primeira vez, foi “com medo para o hospital e a pensar no que iria encontrar” quando a pandemia de coronavírus aterrou em força no território espanhol.

“Imaginei o pior cenário e quando cheguei era tudo bem pior”, explica Fábio Dinis. “Nunca imaginámos que esta situação pudesse acontecer. É uma medicina praticamente de guerra. Passamos turnos e turnos sem fim no hospital. Os doentes chegam com uma complexidade respiratória muito significativa. A situação consegue ser, na minha opinião, pior do que aquela que é transmitida nos órgãos de comunicação social .”