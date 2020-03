Coronavírus. ​Taxa de mortalidade dá sinais de abrandamento em Itália

Veja também:

Em Itália, o número de pessoas infetadas com o coronavírus continua a aumentar. Nas últimas 24 horas, 6.153 pessoas contraíram Covid-19, passando de 74.386 para 80.539. Um crescimento de 8,2%.



Relativamente aos óbitos, o aumentou foi de 0,8% também nas últimas 24 horas. Ontem, quarta-feira, tinham morrido 8.103 pessoas. Hoje, quinta-feira, o número elevou-se para 8.165, ou seja, mais 662 mortes. Existem ainda 62.013 casos ativos no país, dos quais 3.612 estão em estado crítico. Apenas 10.361 pessoas recuperaram.

A região da Lombardia, no Norte do país, continua a ser a mais afetada, com perto de 5 mil mortos até ao momento e quase 350 mil pessoas infetadas. Seguem-se as regiões de Emilia-Romagna e Veneto. Basilicata, no Sul, é a região menos fustigada.

Entretanto, vai chegando a Itália a ajuda proveniente de vários países. A Rússia e a China enviaram equipas de médicos e virologistas, assim como material médico. A Alemanha está a aceitar doentes italianos para ajudar a descongestionar os serviços de saúde. Cuba também enviou 52 médicos.