​China volta a registar apenas casos importados

Os 67 novos de Covid-19 que a China regista, esta quinta-feira, são todos oriundos do exterior. No total, desde o início da pandemia, a China já teve 81.285 casos confirmados.



Por outro lado, Comissão de Saúde local indicou que morreram mais seis pessoas, devido à infeção do novo coronavírus, o que eleva o número de vítimas mortais para 3.287.

O Governo chinês está apostado em garantir o regresso à normalidade, após dois meses de paralisia, devido à Covid-19, pelo que todas as pessoas que entrem no país têm de ser testados e passar por uma quarentena de 14 dias. Muitos chineses no estrangeiro têm tentado regressar ao seu país de origem, face à propagação do vírus no resto do mundo.