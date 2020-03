​Luciano Gonçalves: “Os árbitros mantêm a preparação”

Com os campeonatos parados, também os árbitros estão sem atividade no terreno. No entanto, estão a trabalhar de forma a manter o nível físico e técnico para que estejam prontos a retomar a sua função logo que possível, como revela em Bola Branca Luciano Gonçalves, o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.



“Os árbitros continuam a preparar-se física e tecnicamente, tiveram que adequar a forma de estudo e de treino. O Conselho de Arbitragem da Federação criou um plano físico para cada árbitro dos campeonatos profissionais, ou seja, cada um tem um plano individualizado que o está a fazer em casa ou em pequenos espaços, a nível técnico estão a fazer as reuniões de formação através de plataformas online. Todos os outros árbitros nas várias competições, os núcleos de árbitros espalhados pelo país estão a organizar-se de uma forma mais profissional, realizando sessões online, com um formador a colocar questões de um tema, com os árbitros a participarem nessa formação", revela.

Apesar de estarem a trabalhar, Luciano Gonçalves adverte que será preciso um pequeno espaço de tempo para poderem voltar a dirigir jogos de futebol.

“Uma coisa é treinar para manter a forma, mas não existe melhor treino que o de campo. Os árbitros estão preparados técnica e fisicamente, mas terá que haver um espaço curto, para podermos treinar em campo antes de voltarmos à nossa função”, concluiu.

O futebol português continua suspenso devido à propagação do coronavírus em Portugal e na Europa.