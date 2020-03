Duas semanas após a paragem, plantel do Santa Clara estará apto para competir

Veja também:

O médico do Santa Clara estima que duas semanas após o fim da paragem, o plantel dos açorianos estará apto para competir. Diogo Borges, em declarações à Renascença, revela que o clube de Ponta Delgada está a acompanhar a preparação dos atletas à distancia.

"Estamos todos a viver uma situação inédita que exige de nós muito sacrifício. Felizmente, temos ao nosso dispor tecnologias de comunicação que nos ajudam a manter o contacto com os atletas. Assim, vamos monitorizando o seu estado de saúde e o trabalho que realizam em casa. Os nossos jogadores profissionais estão a seguir um plano alimentar e de manutenção fisica que foi elaborado para esta fase. Estamos na expectativa que, duas semanas após o reinicio dos treinos de conjunto, todos estejam a um bom nível fisico e competitivo", refere em entrevista a Bola Branca.

O responsável clínico do Santa Clara faz por evitar alarmismos e realça que "a melhor maneira de proteger os atletas é com informação e sensibilização para que todos cumpram as regras de higiene e distanciamento social".

As competições foram interrompidas em Portugal, devido à pandemia da Covid-19. A I Liga portuguesa foi interrompida à 24.ª jornada. O Santa Clara ocupa o 10.º lugar da classificação.