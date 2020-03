​Clubes portugueses querem avançar para o corte dos salários dos jogadores

O jornal "Record" anuncia que os clubes dos campeonatos profissionais têm conversado sobre o tema da redução dos ordenados, sendo consensual que a proposta vai mesmo avançar.



Os clubes ainda aguardam por uma posição definitiva do Governo, relativamente às questões laborais, mas a ideia passa por definir um critério uniforme que possa ser aplicado da mesma forma a todos os clubes das competições profissionais.

O objetivo passa por proteger os jogadores com ordenados mais baixos, havendo a possibilidade de criação de escalões, de forma a que os futebolistas com melhores contratos, possam descontar mais.

A medida tem sido apresentada por diversos clubes no futebol europeu, como resposta à ausência de receitas consequente da suspensão dos campeonatos, depois do epicentro do coronavírus estar agora localizado no continente europeu.

A última jornada do campeonato português foi disputada no fim-de-semana de 7 e 8 de março. A jornada seguinte, 25, seria disputada à porta fechada, mas a Liga acabou por suspender a prova.

De resto, a Liga anunciou, a 19 de março, que Boavista, Desportivo das Aves, Cova da Piedade, Académica, Vilafranquense e Leixões já estavam em incumprimento salarial devido "devido aos constrangimentos atuais provocados pela pandemia Covid-19", nomeadamente na dificuldade de obtenção da documentação necessária.

À data, Portugal conta com 2995 casos confirmados, mais de 21 mil casos suspeitos, 276 doentes internados, 22 recuperados e 43 mortes.