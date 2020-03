​Motoristas de mercadorias sem paragens obrigatórias

Veja também:

O Governo suspendeu por 15 dias o limite máximo diário de condução para os motoristas de transporte de mercadorias. Estão também levantadas as disposições sobre os “períodos de repouso semanal”.

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas justifica a medida com a “crucial importância” neste momento do transporte de bens essenciais por via terrestre. “Com os movimentos transfronteiriços com Espanha limitados, com o espaço aéreo e por via marítima condicionados pelas limitações impostas pelo Governo português e parceiros europeus, o abastecimento de Portugal tem-se feito sobretudo através de transporte rodoviário.”

Esta medida está em linha com o que já foi decidido por Espanha e também com as orientações europeias, escreve a tutela. Ainda assim, estas novas iniciativas “não podem de forma alguma colocar em causa a segurança rodoviária e dos motoristas”

O Ministério sublinha que “cada um é responsável por não conduzir se estiver cansado ou com sinais de fadiga. Cabe igualmente aos empregadores garantir a saúde e segurança dos seus trabalhadores.” Vão manter-se as ações inspectivas em estrada, “para consulta dos dados tacográficos”, que permitirão assegurar o cumprimento destas ações.