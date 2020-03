Coronavírus. Hotéis podem vir a acolher doentes com sintomas ligeiros

No último debate quinzenal, o primeiro-ministro admitiu o recurso a hotéis, mas obviamente, sem o seu pessoal. E adiantou que o Governo já está em contacto com unidades de hotelaria entretanto fechadas, para que possam alojar doentes e libertar espaço nos hospitais.

Mas, na opinião do especialista, para as unidades hoteleiras devem ser enviados os doentes menos graves, que necessitam de menos meios, equipamentos e cuidados.

Há vários municípios que estão a avançar com a instalação de hospitais de campanha, mas a colocação em hotéis, à semelhança do que aconteceu em Espanha, é outra hipótese.

Do lado do setor hoteleiro, alguns grupos e hotéis já manifestaram a sua disponibilidade ao Governo e às autoridades competentes. Foi o que respondeu à Renascença Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do Grupo Vila Galé, revelando que o Grupo também está disponível para “celebrar protocolos e entidades de saúde, de forma a suprir todas as necessidades que surjam e ajudar sempre que possível”.

Aliás, já há uma colaboração com a Ordem dos Enfermeiros e outros organismos de saúde para ceder alojamento nos hotéis de Lisboa, Porto e Évora.

A utilização de hotéis para instalar doentes com Covid-19 é uma prática que tem estado a ser usada em Espanha. Dezenas de unidades, em Madrid e noutras cidades do país vizinho, continuam a receber milhares de pessoas infetadas com o novo coronavírus.