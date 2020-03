Gulbenkian cancela toda a programação até final de maio

Já tinha anunciado a suspensão da temporada de música e outros eventos, bem como o encerramento temporário do museu. Agora, a Fundação Calouste Gulbenkian cancela toda a programação até ao final de maio.

Em comunicado, esta quarta-feira, a Gulbenkian indica que tendo em conta a atual situação de pandemia por coronavírus, e face às medidas do Governo, “o Conselho de Administração da Fundação decidiu cancelar, ou adiar quando possível, toda a programação prevista até final de maio, nomeadamente, os concertos da temporada de música, as novas exposições do Museu e as atividades educativas”.

A Gulbenkian relembra todos os que querem manter uma relação cultural com a instituição, a partir de suas casas que “o público poderá aceder livremente a concertos, visitas virtuais e outras propostas através da página web e das redes sociais da Fundação Gulbenkian”.

No mesmo comunicado pode ler-se que “as duas Coleções do Museu Calouste Gulbenkian e a Biblioteca de Arte manter-se-ão encerradas ao público até finais de maio. Serão ainda canceladas as cedências de instalações da zona de Congressos.”

A Fundação que ontem anunciou a criação de um fundo de emergência de 5 milhões de euros para combater a Covid-19 indica que esta medida de parar até ao início de junho visa “minimizar todos os riscos para os seus visitantes, adotando estas medidas de exceção”. O Conselho de Administração lembra que o fundo “pretende contribuir para reforçar a resiliência da sociedade nos principais domínios de intervenção da Fundação.”

Numa altura em que a decisão de encerramento será alvo de “reavaliação permanente, podendo ser prolongada se a situação assim o exigir”, a Gulbenkian assume “o reembolso do valor do(s) bilhete(s) para os espetáculos cancelados” e diz que “pode ser solicitado online”.