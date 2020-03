Coronavírus. Jardim Zoológico entra em modo virtual com novidades

Cá fora a vida parece estar quase em suspenso, mas dentro do Jardim Zoológico, a natureza segue o seu curso e, apesar de os visitantes não poderem entrar pelos grandes portões de Sete Rios, podem sempre seguir as aventuras dos seus animais favoritos através do canal YouTube, do site e do blog do Jardim.

As propostas passam por atividades tão radicais como assistir ao nascimento de uma tartaruga, “almoçar” com os ursos ou “mergulhar” com os hipopótamos.

Todas as terças-feiras, o canal YouTube vai levar os amantes da vida selvagem em viagem pelos cincos continentes para lhes dar a conhecer as mais fascinantes curiosidades sobre animais e plantas.

O blog do Zoo vai manter todos os exploradores da natureza atualizados com as últimas notícias sobre o mundo animal.