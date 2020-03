"Tal como o coronavírus, a oração não conhece fronteiras", diz bispo espanhol

Veja também:

Os bispos espanhóis pediram aos portugueses para se associarem à consagração a Nossa Senhora, que será realizada a partir das 18h30, em Fátima, pelo cardeal D. António Marto.

Assim, a iniciativa que se pretendia inicialmente nacional torna-se ibérica e há notícias que indicam que outros bispos da América Latina e até de países na Europa também tencionam acompanhar o momento.

Em entrevista conjunta à Renascença e à Cadena COPE, de Espanha, o secretário executivo da Conferência Episcopal Espanhola, monsenhor Luis Javier Argüello, explica porque é que o episcopado do seu país se quis associar à iniciativa. O bispo auxiliar de Valladolid manifesta ainda a esperança de que com esta mostra de união a voz dos crentes tenha maior efeito.

A celebração, que começa com a recitação do terço, às 18h30, pode ser acompanhada por rádio na Renascença e também por vídeo no site da mesma emissora católica. A RTP Memória também transmitirá em direto a consagração.

Porque é que os bispos espanhóis se quiseram juntar a esta iniciativa?

Ao saber da iniciativa, pareceu-nos uma bonita oportunidade, tendo em conta a grande devoção à Virgem que existe em Espanha, em geral, e a Nossa Senhora de Fatima, em particular. Uma ocasião estupenda, porque tal como o vírus, a oração não conhece fronteiras e vai ajudar a vivermos esta experiência de união entre todas as dioceses de Portugal e de Espanha. Queremos unirmo-nos na oração à Virgem, através desta consagração, para experimentar a misericórdia do Senhor e a consolação de Nossa Senhora.

Que papel têm os padres nestes momentos tão críticos?



Vivemos a experiência da criatividade pastoral, para tornar mais próxima aa Palavra de Deus, a Liturgia da Igreja, o acompanhamento através dos meios que as novas tecnologias nos oferecem. Nalguns casos, há sacerdotes que mantêm abertas as portas das igrejas, para expressar esperança. Celebram a eucaristia, acompanham, sempre que possível, as famílias que perdem os seus entes queridos e rezam com elas. Temos visto muitos exemplos de criatividade pastoral, de proximidade e, também, de oferta silenciosa do exercício sacerdotal, rezando por todos.

O que mais vos preocupa, como pastores?

O que mais nos preocupa são as pessoas que vivem sozinhas, as que estão nos hospitais, o pessoal de saúde em todos os lugares. Por outro lado, preocupa-nos como fazer chegar a presença do Senhor a tantas pessoas em isolamento, que vivem na incerteza e na angústia. Queremos fazer-lhes chegar a esperança que brota do lado aberto de Jesus Cristo

Como surgiu a ideia de se unirem à iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa para rezar em Fátima?

Já existe um vínculo habitual entre as duas comissões episcopais para os meios de comunicação, há mesmo uma relação de amizade que me permitiu falar com o Patriarca de Lisboa. Falei-lhe desta possibilidade de nos unirmos e quis saber se estavam de acordo. O Patriarca não só concordou, como nos integrou na iniciativa.

Costuma-se dizer que “a união faz a força”. Acredita que a oração conjunta entre Portugal e Espanha tem mais força? Ouve-se melhor no Céu?

Creio que sim, porque já estamos a receber notícias de outras dioceses ibero-americanas, de língua espanhola e de língua portuguesa que também se querem unir a esta oração. Consta-me que estão a circular convites às famílias de várias dioceses para rezarem o terço, à hora marcada, para que a oração ser ainda mais forte. O vírus não tem fronteiras, mas a oração também não. E o amor do Senhor chega a todos os lugares.

É conhecida a fé do vosso povo e a sua devoção à Virgem. Esta consagração poderia ser feita a partir de um santuário em Espanha… Então, porquê a partir de Fátima?

Uma vez que a iniciativa foi tomada pelos nossos irmãos bispos das dioceses de Portugal, e sabendo que praticamente todos os anos há peregrinações a Fátima provenientes de todas as dioceses de Espanha, pareceu-nos oportuno integrarmo-nos nesta proposta. Dialogámos sobre isso e houve uma consulta aos membros da Comissão executiva da Conferência episcopal espanhola. A Virgem é a mãe do Senhor e a mãe de todos nós. É certo que há devoções particulares, mas cada um ao consagrar-se ao Imaculado Coração de Maria em Fátima, está a fazê-lo também unido a todos os lugares, às pequenas aldeias, de Portugal e Espanha e também da América latina.



Uma vez que há boas relações entre os dois episcopados, que outras coisas poderão fazer em conjunto?

O próximo desafio será a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. A Conferência Episcopal Portuguesa é quem a vai acolher, sobretudo o Patriarcado de Lisboa, mas já existe uma colaboração, devido à experiência que tivemos com a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Certamente, com estas iniciativas, a proximidade entre estas igrejas irmãs sairá reforçada. Além disso, decorrem outras iniciativas entre dioceses vizinhas, por exemplo, na fronteira com Ciudad Rodrigo e também na Estremadura e em Miranda do Douro. No amor ao Senhor e devoção a Maria, haverá muitas ocasiões para colaborarmos, nestes tempos novos que se abrem.

E fica o convite: juntemo-nos todos às 18h30 de Portugal, 19h30 em Espanha, diante da Virgem de Fátima, todas as famílias das nossas terras e dioceses.