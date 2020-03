“Por amor de Deus, ajudem Ovar". ​Bispo do Porto pede "discriminação positiva"

Veja também:

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, pede uma “discriminação positiva” para o concelho de Ovar, fortemente atingido pelo novo coronavírus.



Demonstrando a sua preocupação com o que se passa em particular em Ovar, concelho da diocese do Porto, D. Manuel Linda pede uma “discriminação positiva” para o concelho.

“Por amor de Deus, ajudem Ovar! Ovar precisa, neste momento, de uma ‘discriminação positiva’ na indústria e noutros sectores”, refere o bispo do Porto na rede social Twitter.