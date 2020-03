Papa reforça convite a fiéis para rezarem “Pai-Nosso” às 11h00

Veja também:

O Papa reforçou, esta manhã, o seu convite a todas as comunidades cristãs para rezarem o “Pai-Nosso”, em união com ele (às 12h00 de Roma e 11h00 em Portugal). Um gesto de solidariedade e união perante a pandemia do novo coronavírus.

“Unamos as nossas vozes de súplica ao Senhor, nestes dias de sofrimento em que mundo esta a ser duramente provado pela pandemia”, disse o Santo Padre no final da audiência geral desta quarta-feira. “Queira o Pai, bom e misericordioso, acolher a oração conjunta dos seus filhos, que se dirigem à sua omnipotência, com confiante esperança.”

Francisco também apela ao respeito pela vida, sublinhando “o ser valor inviolável, sobretudo, no meio de uma pandemia que ameaça tanto a vida humana como a economia mundial”.

Na catequese desta manhã, recordou os 25 anos da Encíclica “O Evangelho da Vida”, de São João Paulo II e considera urgente insistir “com força no ensinamento proposto pela Encíclica, sobretudo junto das gerações mais jovens”, porque “respeitar, defender, amar, servir a vida, é o único caminho para encontrar a justiça, o desenvolvimento, a liberdade, a paz e a felicidade”.

Aproveitou ainda para agradecer “a todas as pessoas que se têm dedicado – num serviço silencioso e abnegado – a servir a vida, cuidando dos doentes, idosos, de quem está sozinho e mais necessitado”.