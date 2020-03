🔴 Em direto. Vinte conferências episcopais unem-se em oração a partir de Fátima

Com os dois países em estado de emergência, devido à pandemia do novo coronavírus, os bispos de Portugal e Espanha unem-se para uma cerimónia conduzida em Fátima pelo cardeal D. António Marto. A recitação do terço é presidida por D. António Marto e, a seguir à oração, o cardeal fará a renovação da consagração de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria”. A esta cerimónia associam-se 20 Conferências Episcopais de todo o mundo.

A iniciativa da consagração partiu da Conferência Episcopal Portuguesa, mas o episcopado espanhol decidiu unir-se à iniciativa dos portugueses e pela primeira vez os dois países serão consagrados em simultâneo, e em conjunto.