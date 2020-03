Coronavírus. Padre DJ usa redes sociais para partilhar música e mensagens em tempo de pandemia

Veja também:

Um padre da Póvoa de Varzim, distrito do Porto, está a usar as redes sociais para transmitir mensagens de sensibilização sobre a pandemia da covid-19 e partilhar algumas das suas atuações como DJ de música eletrónica.

Guilherme Peixoto, responsável pelas paróquias das freguesias de Laúndos e Amorim, desenvolveu o gosto por este estilo musical há vários anos, partilhando-o na comunidade ao atuar como DJ num espaço da paróquia, mas, também, em vários eventos para qual é convidado. Agora, com as regras de confinamento ditados pela propagação do coronavírus, decidiu, a partir de casa, mostrar alguns dos seus ‘sets' através da internet, transmitindo-os nas redes social como forma de entretenimento para quem está a cumprir quarentena, mas também para complementar as suas mensagens de sensibilização de como lidar com pandemia. "Comecei a fazer uns vídeos com as normas de prevenção, e apesar de não ser fácil mudar os hábitos, tiveram muitas visualizações e partilhas. Percebi que se mostrasse algumas destas brincadeiras como DJ podia ter ainda mais alcance na mensagem que queria transmitir e alertar para a gravidade da situação", disse o sacerdote à Agência Lusa.

Guilherme Peixoto, de 45 anos, acredita que esta é uma forma de "apelar a que as pessoas fiquem em casa e assim protejam a sociedade", usando um formato que pode ser "lúdico, mas ao mesmo tempo informativo", onde inclusive partilha questões práticas relacionadas com a Igreja e também as atividades do seu dia à dia. "Os vídeos têm tido milhares de visualizações, inclusive em outros países como Inglaterra e Brasil. Tenho até médicos amigos que nos comentários vão dando conselhos e alertando para toda esta situação. O importante é educar as pessoas, pois se fizesse um vídeo muito sério ninguém ia ver até ao fim", disse o padre, que é natural de Guimarães. Apesar de há mais de uma década ter este passatempo como DJ, nomeadamente num espaço da paróquia de Laúndos, apelidado de ?Ar de Rock' que funciona no verão, Guilherme Peixoto garantiu que "nunca tinha feito vídeos a passar música ao vivo", mas tem sentido que as redes sociais têm permitido "uma proximidade com a comunidade que nunca antes existiu".