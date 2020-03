Coronavírus afasta voluntários. Sem-abrigo de Lisboa são alimentados por uma só instituição

Veja também:

A Comunidade Vida e Paz está, neste momento, sozinha na distribuição de alimentos a quem vive nas ruas de Lisboa. A instituição, que costumava servir 430 refeições por noite, está agora a entregar 800.

A carência de instituições deve-se à pandemia de Covid-19 e às instruções dadas pelas autoridades para que as pessoas fiquem em casa. As outras organizações que costumavam fazer este trabalho retiraram-se do terreno, devido à falta de voluntários.

Os primeiros sinais surgiram há uma semana. Nuno Fraga, voluntário da Comunidade Vida e Paz, saiu para fazer a sua volta e encontrou um cenário desolador: “hoje, vi fome em Lisboa”.

Na capital, “onde existirão cerca de 400 pessoas em situação de sem-abrigo, existia também um número considerável de instituições que iam mitigando as carências. Hoje só há uma, estamos a regressar o passado”, diz à Renascença.

Nessa noite, Nuno Fraga e a sua equipa tiveram que entregar 90 refeições no Saldanha, onde costumam servir 30. Em Santa Apolónia, onde habitualmente encontram 15 a 20 pessoas, encontraram 40. O mesmo aconteceu no Rossio e na Estação do Oriente.