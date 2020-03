Suspensão e isenção de rendas municipais. Lisboa cria medidas de apoio às famílias e empresas

O pagamento de rendas municipais está suspenso em Lisboa até ao final de junho. Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, apresentou um conjunto de 15 medidas de apoio às famílias e atividades económicas para “manter os olhos no futuro”, assim que termine a crise do coronavírus em Portugal.

Para além dos estabelecimentos comerciais, estão ainda isentas de pagamento de rendas todas as instituições sociais, recreativas, desportivas e culturais em espaços municipais.

Entra ainda em vigor a suspensão do pagamento das rendas nas casas municipais até 30 de junho, uma medida que “abrange 24 mil famílias e 70 mil pessoas”. O valor poderá ser liquidado durante os seguintes 18 meses, sem juros.

A Câmara reforça o fundo de emergências social ao criar uma linha específica de 25 milhões de euros de apoio a todos os bens, serviços e equipamentos necessários às instituições.

Medina anunciou a suspensão da cobrança de taxas relativas a ocupação de espaços públicos e publicidade a todos os estabelecimentos comerciais, exceto bancos e seguradoras.

Apoios para as pequenas e médias empresas

Medina anuncia ainda o apoio às pequenas empresas do ponto de vista da informação para os apoios já criados: “Vamos criar uma equipa de apoio às micro, pequenas e medias empresas para assegurar a informação de todos para os apoios. Uma equipa com especialistas na consultoria, legal, comunicação, entre outros”, disse.

As “start-ups” poderão adaptar as suas capacidades tecnológicas para resolver os desafios da atualidade: “Vamos criar um ‘market place’ que justa necessidades das empresas e ofertas do ecossistema de Lisboa. As ‘start ups’ podem funcionar através do desenvolvimento de soluções tecnológicas para os problemas atuais”.

A Câmara vai ainda “adquirir os produtos frescos que eram comercializados nas feiras, que estão agora fechadas, e entregar nas associações de trabalho social”.

Está também suspensa até 30 de junho a proibição de utilização de plástico não reutilizável, de forma “a não dificultar o regimo do ‘take-away’”.