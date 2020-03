Segundo caso de Covid-19 na Cova da Beira veio da Suíça

O segundo caso de Covid-19, na região da Cova da Beira, no interior centro do país, é um homem de cerca de 40 anos, residente no Fundão, e que há cerca de duas semanas regressou da Suíça, onde esteve com a família.

Com uma área superior a 700Km2 e uma população pulverizada por cerca de 60 aldeias é na faixa etária mais avançada da poplulação que o autarca do Fundão centra boa parte das suas preocupações:



"Fomos dos primeiros a avançar com linhas de proximidade para apoio na entrega ao domicílio de medicamentos e bens alimentares. Com isto ajudámos a enquadrar o isolamento social, sem que ele significasse outros problemas. Em simultâneo também criamos uma linha de apoio psicológico, porque nem todas as pessoas têm a mesma base de informação e, como é óbvio, há gente com medo e muito receio".

Ao olhar para o resto do país e ao ver que os casos de Covid-19 se alastram aos lares de idosos, Paulo Fernandes espera que as medidas que tomou há cerca de dez dias evitem o pior.

"Há mais de semana e meia que sensibilizámos as IPSS, para que deixassem de ter qualquer valência de dia, passando os centros de dia para apoio domiciliário, de forma a que não tivessem os idosos dentro da instituição. Em muitas instituições os refeitórios cruzavam dois tipos de utentes - os permanentes e os que todos os dias entravam e saiam da instituição. Julgo que esta é uma medida muito importante e todas as instituições têm cumprido com enorme disciplina".

Economia rural acusa os efeitos da pandemia, com leite lançado nos esgotos para poupar os rebanhos

O presidente da câmara do Fundão revela grande preocupação com a crise que se instalou na produção e comercialização de queijo, mesmo não sendo este o único setor econóimico da região, afetado pela Covid-19.

"Tem sido muito duro para a fileira do queijo e faço um apelo às grandes superfícies para que não descontinuem as encomendas, que não passem o oitenta para o oito ou para o zero, porque é preciso proteger as cadeias de produção e continue a haver consumo.Isto está a criar um problema gravíssimo nas queijarias e sobretudo no elo mais fraco, que são os produtores de leite de ovelha e cabra. Esses produtores estão a deitar leite fora e têm mesmo que o fazer porque, se não procederem às ordenhas correm o risco de perderem os rebanhos devido a problemas sanitários".

Os produtores e comerciantes de queijo desperam por apoios do estado que os ajudem a enfrentar a crise de vendas. Paulo Fernandes também espera por respostas.

"Já falamos com o governo à procura de medidas para suavizar uma situação que pode destruir uma fileira importante, não apenas na Beira Baixa, mas também na Serra da Estrela e noutras regiões do país onde o queijo, como produto de origem, está seguramente a enfrentar sérios problemas".