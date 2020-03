​Quinze militares infetados com coronavírus

Veja também:

Sobe para 15 o número de militares infetados com o novo coronavírus até esta quarta-feira, apurou a Renascença junto de fonte do Ministério da Defesa.



Um doente está internado no Hospital Militar das Forças Armadas (HFAR). É a situação mais crítica.

Os “casos ativos” são assim 14, segundo confirma o gabinete do ministro da Defesa, que refere que “todos têm bom prognóstico e só um é que está internado no HFAR”.

“Os restantes encontram-se em isolamento social no domicílio”, acrescenta a mesma fonte.

A nível nacional confirmam-se, até esta quarta-feira, 2.995 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais 633 do que na terça-feira. Este número indica que há um aumento de 27% de casos confirmados no país, nas últimas 24 horas.

Foram registadas 43 vítimas mortais, mais do 10 do que no dia anterior. Há ainda registo de 22 pessoas recuperadas.

A DGS informa ainda que mantém em vigilância 13.624 casos.