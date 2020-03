Portugueses aprovam maioritariamente a atuação do Governo

48% dos portugueses considera serem "boas" e 24,8% "razoáveis", as medidas do Governo para combater a pandemia do novo coronavírus. Segundo um estudo da Eurosondagem, há 10% da população que entende que essas medidas são "más" e 17,2% tem dúvidas ou não ou quer responder.



Na sondagem feita a padido de vários media - Porto Canal, Jornal "i" e imprensa regional - 77,2% dos inquiridos afirmam concordar com a declaração do estado de emergência pelo Presidente da República; 5,2% discordam da decisão e 17,6% tem dúvidas ou não sabe responder.

Já quanto ao impacto da crise da crise provocada pelo novo coronavírus na economia e no emprego, a esmagadora maioria dos entrevistados (80%) não tem dúvidas de que será "muito grande" (69%) ou "grande" (11%). Apenas 7,2% dos inquiridos consideram que o impacto não será muito grande; 12,8% tem dúvidas ou não sabe ou quer responder.

O estudo da Eurosondagem foi realizado a partir de 710 entrevistas telefónicas validadas e realizadas entre os dias 20 e 23 de março.