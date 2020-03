Portugal entra na segunda fase de mitigação. Saiba o que vai mudar

A diretora-geral da Saúde anuncia que Portugal "em fase de mitigação". "Temos transmissão comunitária, ainda não exuberante nem descontrolada. Hoje, às 00h00, vai entrar um novo plano para abordar à Covid-19. Vamos passar das medidas da fase de contenção para as medidas da fase de mitigação", comunica, prevendo "alguma turbulência".

"Como em todas as mudanças, a fase de transição pode ter alguma turbulência". "Estamos cá para resolver os problemas que vão surgindo e contamos com a ajuda de todos. Vamos prestar assistência aos doentes de acordo com o grau de gravidade da doença", assegura.

Portugal estava até agora em fase de mitigação, por tranmissão local. Saiba o que muda com a passagem para a fase de mitigação, por transmissão comunitária.

O que é a fase de mitigação?

Na fase de mitigação já está disseminada a transmissão comunitária do novo coronavírus e já não é possível descobrir a origem das cadeias de transmissão – ou seja, já há casos de Covid-19 já com origem no território nacional.

Podemos então nesse caso falar de uma epidemia ativa?

Nesse cenário, chegámos ao nível 3 do sistema de alerta e resposta, onde as cadeias de transmissão já estão estabelecidas, e podem acontecer em ambientes abertos ou fechados.

O país passa assim a ter uma epidemia ou pandemia ativa, e as respostas são determinadas pela forma como evolui e estão em permanente atualização, face ao comportamento do vírus.