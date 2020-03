Melgaço. Aldeia de 370 habitantes com cerca sanitária

“Ninguém sai de Parada do Monte e as entradas estão limitadas a situações estritamente necessárias". Quem o diz é Manoel Batista. O autarca de Melgaço decretou um cerco sanitário à aldeia com 370 habitantes, depois de ter sido confirmado o terceiro caso de infeção pelo novo coronavírus.

O presidente do município indica que a decisão foi tomada às primeiras horas desta quarta-feira, em articulação com as autoridades de saúde e o posto local GNR. Para já, Manoel Batista não sabe esclarecer até quando irá manter esta restrição nas entradas e saídas desta aldeia. Segundo o autarca a medida será "avaliada diariamente".

Em declarações à agência Lusa, o autarca socialista daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, refere que "há mais duas pessoas em isolamento profilático, em casa, à espera do resultado dos testes de despiste da doença".

Sobre a origem do foco na aldeia de Parada do Monte, o presidente de Melgaço adianta que a explicação “mais plausível é que a transmissão tenha sido feita pelo filho e a nora do primeiro doente infetado, emigrantes que chegaram no início de março à freguesia". Segundo Manoel Batista "ambos estão também em confinamento domiciliário".

Entretanto, os 3 casos positivos de covid-19 foram já internados. Estão no Hospital de Santa Luzia em Viana do Castelo. Tratam-se de homem de 82 anos e um casal de 82 e 85 anos.

A aldeia de Parada do Monte pertence à União de Freguesia de Parada do Monte e Cubalhão. Segundo dados do Censos de 2011, a freguesia terá um total de 526 habitantes.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde confirmou hoje que o surto pandémico de covid-19 já provocou 43 mortes e 2.995 infetados.