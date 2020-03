Graça Freitas: "Não queremos isolar um lar e torná-lo num gueto"

Veja também:

Os lares não serão cercados por cordões sanitários, mesmo que tenham casos positivos de coronavírus. A garantia foi dada por Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, em conferência de imprensa.

"Não queremos isolar um lar e torná-lo num gueto. Vamos providenciar com as forças locais formas de separar pessoas positivas das não-positivas, para evitar que estes dois mundos se juntem e potenciem mais casos. Sempre que for possível esta separação, será feita. Quando não for, localmente têm de ser encontradas soluções", diz.

Com a entrada de Portugal na fase de mitigação do coronavírus, os lares poderão recorrer ao laboratório mais próximo para a realização de testes, quer seja público ou privado.