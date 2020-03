Coronavírus. Prisões separam presos de risco e deixam entrar bolachas

Depois da proibição total de entrega aos reclusos de bens vindos do exterior, a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais permitiu a entrada de roupa (que fica de quarentena antes de ser dada ao recluso) e agora mais recentemente deu luz verde à entrada de bens alimentares não perecíveis, ou seja, na sua maioria bolachas. Esses bens terão de ficar numa zona de armazém durante 72 horas e só depois podem ser entregues ao preso.

Se há prisões onde existem poucos reclusos dentro dessa idade, há outras onde existe um elevado número de presos com 60 e mais anos. Os diretores enfrentam agora o desafio de "reorganizar a casa". Tarefa díficil quando o parque penitenciário está lotado e funciona em infraestruturas envelhecidas.

A ordem já chegou às cadeias. O despacho do director-geral dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, diz que é preciso separar os reclusos com mais de 60 anos dos restantes. Uma medida preventiva contra a Covid-19, por forma a proteger esta faixa etária de maior risco.

Ao que a Renascença apurou, há ainda ausência de conhecimento de como agir quando há um recluso com sintomas da Covid-19. No EPL ter-se-á chamado o INEM para levar ao Hospital Curry Cabral um recluso com sintomas suspeitos. Chegado ao local, o INEM teve de explicar que o procedimento era outro: uma equipa específica fará exames de despiste sem que o recluso saia das instalações.

Num esclarecimento prestado nesta quarta-feira à Renascença, a DGRSP informa que, "até ao momento, no sistema prisional e tutelar educativo, não há registo de qualquer caso positivo para o Covid-19", garantindo que "há um entendimento cooperante e cívico entre a generalidade dos trabalhadores, reclusos, jovens internados em centros educativos e respetivos familiares e amigos perante os constrangimentos resultantes desta situação de emergência".