​Centro de Rastreio à Covid-19 já funciona na Régua

Já está em funcionamento o Centro de Rastreio ao COVID-19, na cidade do Peso da Régua. A estrutura funciona no Hospital D. Luiz I, em articulação com um laboratório de análises clínicas privado.



“Nos primeiros dias serão efetuados testes a profissionais de risco, tendo no arranque sido considerados como amostragem técnicos que prestam serviço em Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, com valência de Lar para Idosos”, explica o presidente da autarquia.

Numa primeira fase vão fazer o teste trabalhadores dos dois lares do concelho, da unidade de cuidados continuados e do lar de infância e juventude.

José Manuel Gonçalves esclarece que ao definir esta regra no arranque do funcionamento do Centro de Rastreio, em Peso da Régua, a Câmara Municipal “pretende acautelar eventuais situações de contágio no concelho, que possam comprometer a capacidade de resposta social e humana exigida pelos cidadãos”.

A capacidade do centro de rastreio, nesta fase inicial e por imposição da Direção-Geral da Saúde (DGS), é de 30 testes diários, mas o autarca adianta que a capacidade inicial poderá “ser reforçada em função da evolução do contágio em Portugal e, muito particularmente, no território”.

O município da Régua aguarda ainda pela “convenção com o Serviço Nacional de Saúde”, e enquanto tal não acontecer, suportará “o custo dos testes”.

A Câmara Municipal da Régua esclarece que “os rastreios serão efetuados a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, com referenciação médica e mediante marcação”.