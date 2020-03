“A DGS não cria números” sobre o coronavírus, diz Costa

Nesta manhã de quarta-feira, o chefe do Governo visitou o Serviço de Infecciologia daquele hospital – que foi o primeiro de referência para a Covid-19 e que deverá agora ser transformado numa unidade totalmente dedicada à doença.

António Costa esteve reunido durante uma hora e meia com vários responsáveis do hospital, incluindo o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas, Fernando Maltez, com o objetivo de conhecer as necessidades dos profissionais de saúde.

“Não vou andar a alimentar polémicas”, garantiu na conferência de imprensa, quando questionado sobre a necessidade de material e equipamento nos hospitais.

“Quis vir inteirar-me dos desafios do dia a dia, o apoio de que precisam, e avaliar a situação concreta que existe”, afirmou, justificando a visita ao hospital (donde está certo que sai sem perigo de contágio).

Antes dos testes, a disciplina



Sobre a eventual falta de testes para realizar aos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus e sobre a falta de material de proteção para os profissionais de saúde, António Costa e Fernando Maltez foram unânimes na mensagem: o importante é manter a disciplina.

“A disciplina de lavar as mãos, de não levar as mãos à cara, de não nos cumprimentarmos, abraçarmos e beijarmos, de ficar o máximo em casa, de evitar ao máximo as saídas”, concretizou o primeiro-ministro.

“Se conseguirmos todos cumprir o que cada um de nós pode fazer para evitar ser contaminado ou contaminar os outros, é a melhor ajuda que podemos dar para que não faltem testes, não falte equipamento, não faltem médicos, não faltem camas”, salientou.

E esta foi a mensagem que ouviu do diretor do Serviço de Doenças Infecciosas: "o senhor diretor do serviço, Fernando Maltez, pediu-me para mantermos o estado de emergência, a contenção, o isolamento social e uma enorme disciplina, que temos tido e temos de ter mais ainda”.

Ainda assim, António Costa tirou a lista do bolso e enumerou o material que o Governo encomendou para as unidades de saúde:

Mais de 380 mil batas

Quase 550 mil fatos de proteção

Mais de seis milhões de luvas esterilizadas

10 milhões de luvas não esterilizadas

368 mil máscaras com viseira

17 milhões de máscaras cirúrgicas e

8 milhões de máscaras FFP2 e FFP3

743 mil protetores de calçado

1 milhão de toucas.

“Estão encomendados, ainda não chegaram”, frisou o primeiro-ministro. A estes números, juntam-se 500 ventiladores, segundo a informação dada mais tarde, na conferência de imprensa da DGS, pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Fernando Maltez garantiu, por seu lado, que “até à data, não tivemos falta de equipamento de proteção individual”.

“Os equipamentos devem ser utilizados de acordo com o indicado, de acordo com as necessidades e não mais do que isso. Não é pelo facto de se usar equipamentos de proteção a dobrar ou a triplicar que ficamos mais protegidos – antes pelo contrário”, sublinhou o especialista em doenças infecciosas.