Príncipe Carlos testa positivo ao novo coronavírus

Veja também:

O príncipe Carlos, filho da Rainha de Inglaterra Isabel II, testou positivo ao novo coronavírus, avança a agência Reuters.

Um porta-voz da família real explicou que o príncipe, de 71 anos, apresenta sintomas “moderados”, mas “encontra-se bem de saúde”.

“Não é possível determinar por quem o príncipe foi infetado devido ao alto número de compromissos que realizou publicamente nas últimas semanas”, acrescenta a mesma nota.

A mulher do príncipe, Camila, Duquesa da Cornualha, também foi testada ao novo coronavírus, tendo o resultado sido negativo. Ambos estão em isolamento na sua casa na Escócia.

Desde a semana passada que a Rainha Isabel II, de Inglaterra, deixou o palácio de Buckingham, em Londres, e está instalada no Castelo de Windsor como medida de precaução devido à pandemia de covid-19.

A monarca, de 93 anos, e o marido, príncipe Filipe, de 98 anos, mudaram-se para o castelo, situado a 32 quilómetros de Londres, uma semana mais cedo do que o habitual por altura da Páscoa, por conselho das autoridades de saúde e do Governo britânico.

Os compromissos previstos para as próximas semanas já tinham sido adiados ou cancelados por “precaução” e por “razões práticas nas atuais circunstâncias”, e Isabel II tem usado videoconferência se manter em contacto com a família e para a reunião semanal com o primeiro-ministro.