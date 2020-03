Ford vai produzir ventiladores nas suas fábricas

A gigante norte-americana Ford anunciou que vai redirecionar os seus recursos para o fabrico de equipamento médico e de proteção, nomeadamente ventiladores, para combate à pandemia do novo coronavírus.

A marca vai usar, entre outras, peças de automóveis e impressoras 3D para construir ventiladores, para prestar assistência médica aos doentes de Covid-19, respiradores e viseiras de proteção, para proteger os profissionais de saúde.

A expectativa é fabricar mais de 100 mil viseiras de plástico por semana.

“Encorajámos os nossos engenheiros e designers a serem engenhosos e criativos para podermos rapidamente ajudar a aumentar a produção de equipamento essencial”, afirmou o presidente e CEO da Ford, Jim Hackett, citado pelo site oficial da marca.

Os Estados Unidos são já o terceiro país do mundo mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, com 54.941 casos confirmados. A Covid-19 já matou 784 pessoas.

A nível mundial, o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas, das quais morreram cerca de 18.000.