Coronavírus. Mais de um terço da população mundial confinada em casa

Entre estes estão a Índia, vários estados no território dos Estados Unidos (como a Califórnia), a Colômbia, a Argentina, o Nepal, o Iraque e muitos países europeus (Reino Unido, França, Itália, Espanha, Portugal, entre outros).

Uma grande parte dos países ou territórios afetados pela pandemia decretaram um confinamento obrigatório das suas populações: um conjunto de cerca de 40 países e territórios que representam pelo menos 2,3 mil milhões de pessoas, de acordo com o balanço da France-Presse (AFP).

As populações em questão já representavam, desde terça-feira, mais de um terço da população mundial atual, estimada pelas Nações Unidas em 7,8 mil milhões de pessoas.

No total foram registados 451.355 casos de infeção(...)

Na quinta-feira, será a vez da África do Sul, que também decretou a partir desse dia o confinamento obrigatório da população.

Na maioria destes países e territórios, ainda é possível sair de casa para ir trabalhar, comprar produtos de primeira necessidade ou ir a consultas médicas.

Em pelo menos outros sete países ou territórios (que representam uma população total de mais de 416 milhões de pessoas), incluindo o Irão, a Alemanha ou o Canadá, as autoridades locais pediram às respetivas populações para ficarem em casa, mas sem tomarem medidas coercivas.

A Rússia foi o último país a avançar, esta quarta-feira, com estas recomendações.

Pelo menos outros 18 países ou territórios (representando mais de 300 milhões de pessoas) adotaram o recolher obrigatório, proibindo saídas noturnas de casa. É caso do Egito, Costa do Marfim, Chile, Manila (capital das Filipinas) e Sérvia.

O recolher obrigatório mais restritivo foi decretado no Equador: os habitantes só podem sair das respetivas casas entre as 05:00 e as 14:00.

A AFP contabiliza ainda pelo menos cinco países que colocaram em quarentena as suas principais cidades, proibindo as entradas e as saídas nessas zonas.

Esses exemplos são Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, as cidades de Riade, Medina e Meca na Arábia Saudita ou Baku, capital do Azerbaijão.

Estas cidades representam um total de quase 30 milhões de habitantes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia, cujo epicentro é atualmente a Europa.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera, e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.