Coronavírus. "Europa e Estados Unidos ganharam tempo, mas não o souberam usar"

Bruce Aylward, conselheiro da Organização Mundial de Saúde, é um dos médicos na linha da frente do combate ao coronavírus e acredita que os países ocidentais não souberam aproveitar o tempo que tiveram para preparar a chegada do coronavírus. Em entrevista à revista “TIME”, o médico fala da abordagem dos países e a desvalorização do vírus.

“Não gosto de usar a palavra ‘desperdiçar’, mas provavelmente não usámos bem o tempo. Ganhámos tempo ao fechar os sítios, mas isso só compra tempo, não o trava. Nesse tempo temos de testar, melhorar o sistema de saúde, de forma a que possamos lidar com os casos. Se nos limitarmos a fechar as sociedades e a economia e esperar pelo melhor, não vamos conseguir travar o vírus. Isto é um combate de guerrilha contra o vírus. Se ficarmos parados, ele vai andar de casa em casa. Estes países [Estados Unidos e países europeus] ganharam tempo, mas não o otimizaram, por diferentes motivos. Alguns países continuaram a achar que era só uma gripe e outros simplesmente não tinham capacidade para testar”, começa por dizer.

O conceituado médico perspetiva três meses de recuperação para os países que se dediquem totalmente a combater a propagação do vírus, como fez a China.

“Conseguimos ter vislumbres do futuro dos locais que estão infetados. A China identificou o vírus em janeiro, foram com tudo contra ele e no final de março devem estar a sair da situação. Mas estamos num período de crescimento exponencial. Estes países têm um desafio de meses à frente deles”, explica.