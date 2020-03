​​Fábio Cardoso: "Queremos que o campeonato regresse, mas não somos irresponsáveis"

Fábio Cardoso está ansioso pelo regresso ao ativo, mas o capitão do Santa Clara tem consciência do momento e sublinha que o seu desejo é que o campeonato “seja retomado quando existirem condições perfeitas e que esta situação já esteja resolvida". "Claro que queremos que o campeonato regresse o mais depressa possível, mas não somos irresponsáveis”, acrescenta o capitão dos açorianos.

A I Liga foi suspensa à 24.ª jornada, devido à pandemia da Covid-19, e os jogadores do Santa Clara estão em casa a realizar trabalho específico determinado pelo clube. O central ressalva que “importante é não parar”. “Não podemos treinar todos juntos, mas temos ferramentas ao nosso dispor para estarmos em contacto. Fazemos videochamadas para tentarmos não perder as nossas rotinas”, explica, nestas declarações enviadas pelo departamento de comunicação do Santa Clara à Renascença.

Quando se pensa na preparação dos atletas, durante este tempo de paragem, a questão física é a primeira a suscitar interrogações, mas este tempo de enclausuramento, sem validade definida, “também obriga a manter a mente ativa”, observa o jogador, de 25 anos.

Por fim, o central deixa uma mensagem de esperança e de agradecimento: “Nunca vivemos nada assim, mas temos de ter confiança nas diretrizes que nos são dadas e temos de de cumprir ao máximo. Se assim for, esta situação estará resolvida muito em breve. Quero deixar uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde, à polícia e a todos os que se expoem para cuidar de nós e das nossas famílias. Muita Força!"

Nos Açores há 17 casos positivos de Covid-19 e ainda não há registo de qualquer vítima mortal da doença.

Coronavírus em Portugal