Coronavírus. Girona tem jogador infetado

O Girona, clube catalão que milita na segunda divisão espanhola, revelou esta quarta-feira que um jogador da equipa principal está infetado com o novo coronavírus.

"O Girona confirma que um jogador profissional do clube teve resultado positivo num teste de deteção de covid-19, depois de ter manifestado sintomas compatíveis com o quadro clínico do vírus", explicou o atual quinto classificado do segundo escalão espanhol, num curto comunicado publicado nas redes sociais.

O Girona, que na última temporada foi despromovido da liga principal, não revelou, para já, a identidade do jogador, naquele que é até agora o único caso positivo no plantel.

De acordo com os últimos dados, em Espanha, 47.610 pessoas já foram infetadas pelo novo coronavírus e 3.434 perderam a vida.

Há vários jogadores do futebol espanhol infetados, nomeadamente no Valência, o clube mais atingido.