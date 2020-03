"Fechar a porta é fácil, abrir é que vai ser complicado". Calamidade abate-se sobre PMEs

Veja também:

Com o país em estado de emergência, devido ao novo coronavírus, a cinco dias do fim do mês, uma autêntica calamidade pode bater à porta das micro, pequenas e médias empresas, muitas delas encerradas por força da pandemia.



O cenário é de quase total desinformação, num setor que se sente ignorado pelo Governo, apesar de representar a esmagadora maioria do tecido económico do país.

Jorge Pisco, presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) reconhece, numa entrevista à Renascença, que o risco de falências em série é "enorme". O dirigente e empresário confessa que "as pessoas estão desesperadas, porque vão à Segurança Social e dizem-lhes que face a determinada situação não têm direito a nada, vão ao banco e ficam sem informação, tudo isto a cinco dias do fim do mês". Jorge Pisco interroga-se sobre o que vai acontecer, para concluir que os empresários "estão com a corda na garganta".

O mês de abril poderá ser ainda pior, admite o presidente da CPPME, mas já no final de março existe o sério risco de salários em atraso de uma forma generalizada. "Acho que sim. As empresas fecharam a meio do mês, ou seja, na segunda metade de março já não geraram receita. Muitas delas precisavam de ter faturado para chegar ao fim do mês e terem dinheiro para os salários, obrigações fiscais, etc. E no mês seguinte as coisas vão-se complicar; o próximo mês vai ser calamitoso", avisa Jorge Pisco.