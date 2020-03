Coronavírus. Turismo exige medidas claras e rápidas para travar encerramentos

A Confederação do Turismo defende que o Governo deve eliminar os critérios restritivos e pouco percetíveis da portaria, simplificando os processos administrativos.

A CTP diz aguardar que seja clarificado em concreto qual a medida que o executivo quis implementar: um apoio extraordinário para a manutenção dos postos de trabalho e/ou uma simplificação do que regularmente se entende por regime do ‘lay-off’?

Há empresas prestes a encerrar e outras que já fecharam portas. “Toda a cadeia de valor do turismo está risco”, alerta.

O presidente da Confederação do Turismo (CTP) avisa que os empresários do setor estão a sofrer uma quebra abrupta de receitas que não lhes permite pagar, de imediato, salários, fornecedores, impostos ou créditos.

Por outro lado, apela a que as medidas de apoio aos empresários não venham introduzir demasiadas dúvidas a nível jurídico e que tragam a necessária clareza legal, sem carga burocrática excessiva.

Pacotes de apoios em subsídios diretos às empresas

No que toca aos apoios financeiros que têm vindo a ser anunciados, a Confederação do Turismo frisa que ainda não chegaram às empresas. “Nem o anunciado pacote de 200 milhões de euros” anunciado no dia 9 de março.

Francisco Calheiros diz ainda que os processos para a concessão de crédito são morosos e burocráticos, as taxas de ‘spread’ são demasiado altas e as linhas de crédito precisam de reforço em vários setores.