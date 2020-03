Coronavírus. "O que peço é discriminação positiva para as empresas e indústrias de Ovar"

Veja também:

Há uma semana que ninguém entra e ninguém sai de Ovar. A cerca sanitária imposta a 18 de março desertificou as ruas da cidade. Quem sai de casa faz apenas o mínimo indispensável e a atividade económica está totalmente paralisada.

As fábricas deixaram de funcionar e uma semana bastou para que as perdas rondem os 150 milhões de euros. No resto do país, as empresas continuam a laborar, com maior ou menor dificuldade, enquanto Ovar marca passo.

Em entrevista à Renascença, o autarca de Ovar, Salvador Malheiro, pede ao Governo para que salve a indústria local e a impeça de sucumbir à pandemia.

Até esta altura, Ovar regista 110 casos de infeção por Covid-19, mais do dobro do número avançado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). “Enquanto eles anunciam que há 58 casos em Ovar, nós temos quase o dobro”, critica o autarca vareiro.

Os empresários de Ovar pedem que a cerca sanitária imposta ao concelho não contribua para a asfixia da economia local. O quê que está, nesta altura, a ser feito para responder a este apelo?

Naturalmente, esta cerca sanitária que foi imposta a Ovar para resolver um problema de saúde pública, e na qual eu me revejo completamente, tem causado grande sofrimento para o povo de Ovar, mas tem causado, também, graves prejuízos para a indústria de Ovar, que foi obrigada a encerrar.

Esta é uma situação distinta daquela que ocorre no país. Temos as nossas empresas e indústrias fora do concelho de Ovar a laborar e a faturar, mas o que é certo é que as empresas e as indústrias de Ovar estão impedidas de o fazer.