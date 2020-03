Coronavírus. Crédito Agrícola suspende pagamentos dos créditos até 12 meses

Para responder aos efeitos da pandemia de Covid-19, o Crédito Agrícola lançou a Linha de Crédito de Apoio Especial – Fundo Maneio, para empresas e empresários em nome individual.

A linha é acessível a todos os setores para pagamento de salários, encargos com a manutenção da atividade e pagamento a fornecedores, até 100 mil euros.

Além disso, está disponível no Crédito Agrícola a Linha de Crédito Capitalizar 2018 Covid-19, lançada pelo Estado, com um montante global de 200 milhões de euros e com um limite de financiamento de 1,5 milhões de euros por empresa e por linha específica.

Para os particulares, foi lançada a Linha de Crédito de Apoio Especial Pessoas Singulares para despesas de saúde, compensar a diminuição do rendimento ou outras situações.

O Crédito Agrícola junta-se assim a bancos como a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e BPI, lançando moratórias para particulares e empresas antecipando-se ao Governo e ao Banco de Portugal.