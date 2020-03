Centeno admite recessão, mas "país nunca esteve tão bem preparado para uma crise"

“Os cenários que temos pela frente são cenários de paragem temporária, de uma dimensão muito substancial, do nosso tecido económico. Isso levará a uma redução muito acentuada da atividade económica no segundo trimestre de 2020 e uma recuperação, no sentido da normalidade, no resto do ano.”

“Obviamente, estamos sempre a falar num cenário de recessão, no conjunto do ano. Este cenário de recessão será tão mais forte quanto mais tempo levemos a retomar, eu diria, todas as nossas atividades habituais, que realizávamos até ao dia 15 de março deste ano”, sublinha o ministro das Finanças.

Mário Centeno não avança números sobre o impacto desta crise, mas admite um rombo de vários pontos percentuais, na riqueza produzida.

“É cedo para construir cenários numericamente detalhados, mas estaremos obviamente a falar de números que podem facilmente fazer com que o saldo orçamental em 2020 se venha a deteriorar em alguns pontos percentuais do PIB.”

O ministro das Finanças reafirma, ainda, a disponibilidade do Governo para corrigir as contas deste ano, numa altura em que acabou de obter a promulgação do Orçamento do Estado, por parte do Presidente da República. Sem falar em retificativo, Mário Centeno garante que as contas serão ajustadas, à medida que for reunida a informação necessária.

“Esta capacidade de executar o Orçamento vai ser, seguramente, um desafio extraordinariamente maior em 2020 e quando pudermos ter ou a necessidade ou a capacidade de prever o que temos que ajustar do Orçamento de Estado em 2020, assim o faremos”, afirma.

Mário Centeno acrescenta que o Governo tudo fará para "restaurar a confiança e regressar à normalidade", só não garantiu que a solução não passe por novas medidas de austeridade.

