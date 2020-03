​Vaticano regista quatro casos positivos de Covid-19

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, anunciou esta terça-feira que “existem quatro casos positivos ao coronavírus” no Vaticano.

Além do caso já anunciado, de um colaborar do Conselho Pontifício para a Cultura, trata-se agora de um funcionário do Departamento de Mercadorias e dois funcionários do Museu do Vaticano.



“As quatro pessoas foram colocadas em confinamento solitário", antes de saberem os resultados teste e “o seu isolamento durou mais de 14 dias”.

Atualmente, lê-se no breve texto, aos doentes “estão a ser tratados em hospitais italianos ou em casa“.