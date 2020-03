​Igreja de Bragança no terreno com as pessoas vulneráveis

A Cáritas Diocesana de Bragança-Miranda, as Conferências Vicentinas da Paróquia de São João Baptista e o Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, em Bragança, uniram esforços para apoiar a população de risco, nomeadamente os idosos e os doentes crónicos.



"Esta ajuda foi uma ideia conjunta de três instituições da Igreja e surge pela preocupação com as pessoas que estão sozinhas, as pessoas idosas, os doentes crónicos, que neste momento estão em grande perigo no sentido de qualquer saída à rua poder constituir um risco", explica à Renascença Rui Magalhães, acrescentando que esta é “uma forma de a Igreja estar no terreno com as pessoas vulneráveis”