Coronavírus. Santuário de Fátima oferece três ventiladores ao SNS

Veja também:

O Santuário de Fátima vai oferecer três ventiladores ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). A informação é avançada nesta terça-feira em comunicado.

A contribuição vem reforçar a colaboração que o Santuário tem vindo a prestar desde o início da pandemia do novo coronavírus, através da cedência de um conjunto de instalações para uso da Proteção Civil Municipal, refere a nota.

Além disso, em articulação com as autoridades locais e nacionais da Proteção Civil e da saúde, o Santuário de Fátima colocou os seus meios de socorro à disposição, bem como camas, colchões e outros equipamentos logísticos, para uso da Proteção Civil em caso de necessidade.

Esta colaboração acontece numa altura em que o próprio Santuário regista uma descida acentuada do número de peregrinos, com o cancelamento de mais de centena e meia de grupos que tinham as suas peregrinações agendadas para os meses de março, abril e maio.