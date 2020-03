Cardeal António Marto. Suspender missas foi decisão “dolorosa”, mas “inevitável”

Não se trata propriamente da suspensão das missas, mas da suspensão da celebração comunitária das missas, para se evitar a aglomeração das pessoas, que favoreceria o contágio. A Igreja tomou a decisão no momento oportuno, com a consciência da responsabilidade que lhe cabia, sendo um sinal para toda a sociedade.

Da parte dos portugueses também me parece que tem havido um acolhimento muito responsável da parte da população em geral, com muita colaboração, salvo algumas exceções que têm sido dadas a conhecer. Mas, este é o momento de chamar todos à responsabilidade, de cada um por todos e de todos por cada um, de levarmos a sério as medidas das autoridades que nos são recomendadas e impostas, e aceitá-las como um ato de responsabilidade e solidariedade.

Creio que as autoridades tomaram esta crise muito a sério, apesar de algumas hesitações no início, mas têm-se mostrado à altura do momento, merecem todo o apoio, porque têm a responsabilidade de tomar medidas duras que não agradam a todos, mas que são para o bem comum, merecem por isso o nosso reconhecimento. Têm tomado medidas oportunas e no momento oportuno, como a do Estado de Emergência.

A viver, também ele, em isolamento social, diz que lhe faz falta o contacto com as pessoas, mas acha que este tem sido um tempo de grande “criatividade” do ponto de vista espiritual e de comunicação na Igreja. D. António elogia ainda a forma como as paróquias, dioceses e movimentos têm aproveitado a internet e os novos meios ao dispôr para estarem mais próximo das pessoas, transmitindo missas e outras celebrações.

O bispo de Leiria-Fátima acredita que as medidas que o Estado tem tomado para enfrentar a pandemia do novo coronavírus têm sido as corretas, e devem ser acatadas pelos portugueses.

Tenho vivido no confinamento aqui da Casa Episcopal. Tenho a sorte de ter um claustro para poder passear cá dentro, e é uma espécie de retiro, onde vou pondo em dia coisas que estavam atrasadas. Vou preparando coisas em ordem ao futuro, para a Semana Santa, por exemplo. Os contactos são feitos telefonicamente com os vários colaboradores.

Já tem colaborado. Conheço três casos, pelo menos: a arquidiocese de Braga pôs à disposição um hotel no Bom Jesus, para os profissionais de saúde, a diocese de Aveiro também pôs à disposição uma ala do seminário, e aqui na diocese de Leiria também disponibilizámos uma casa de retiros, em resposta ao que nos foi solicitado, sobretudo pelos profissionais de saúde, pelos agentes sanitários.

Depende do evoluir da situação e das indicações da Direção-geral de Saúde, que vamos acompanhando. Mas, pelo menos até à Páscoa seguramente mantêm-se, até porque já recebemos de Roma as indicações para celebrar a Semana Santa sem a assembleia do povo.

No caso do Santuário de Fátima também era inevitável impôr restrições?

A gente compreende que sintam este aspeto doloroso – como eu, como bispo, e os padres o sentem. Mas temos de compreender que Jesus, que curou os doentes e confiou esta missão à Igreja, foi em ordem a curar e não a contagiar, ou contribuir para o contágio da doença e para a morte das pessoas. Por isso, esta medida deve ser considerada como um ato de amor e de respeito, um testemunho do Evangelho da vida. Porque falamos muito da proteção e defesa da vida, mas isso tem de ser em todos os aspectos, ao longo das várias etapas da vida, das várias situações, e esta é uma delas. É o exercício da caridade, do respeito pelos outros e pela vida dos outros.

Esta oração de Consagração, de nos confiarmos e confiar Portugal e a Espanha à proteção divina de Jesus e de Maria, é feita em união com todas as dioceses, por isso convido todos os católicos a associarem-se e a participarem através dos meios de comunicação social, não como quem assiste passivamente, mas como quem participa espiritualmente, num lugar da própria casa, numa atitude de recolhimento, de oração. Faço este apelo para que todos possamos sentir a força desta oração, que nos ajuda a tomar consciência da nossa própria responsabilidade e a enfrentar as adversidades num espírito de amor solidário.

O Papa convocou entretanto para dia 25, a nível ecumémico, todos os cristãos, não só católicos, para rezarem o Pai Nosso todos unidos, ao meio-dia. Isso deu ainda mais sentido à nossa iniciativa em Portugal, porque o Papa disse "à pandemia do vírus queremos responder com a universalidade da oração, da compaixão e da ternura", e isto é típico da nossa fé cristã, fazer tudo o que está ao nosso alcance, e ao memso tempo confiar na ação de Deus em nós, e através de nós. Esse é o sentido da Consagração: confiarmo-nos a nós mesmos, e confiar as nossas dores a Jesus e a Maria, nossa Mãe.

Vai acontecer num dia liturgico muito significativo, porque é o Dia da Anunciação do Mistério da Encarnação, do Filho de Deus que se fez Homem, e assumiu os limites e as dores da nossa humanidade, sempre acompanhado pela sua Mãe, Maria, que esteve de pé junto à cruz.

A iniciativa partiu do nosso povo católico. Houve um abaixo assinado com milhares de assinaturas, que foi entregue ao presidente da Conferência Episcopal (D. Manuel Clemente). Todos os bispos foram consultados sobre a oportunidade da iniciativa, e todos concordaram com a renovação da Consagração de Portugal – e agora também de Espanha e das ilhas Canárias e Balneares – ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria.

Vai presidir esta quarta-feira, em Fátima, a um momento nacional de oração: começará com a recitação do terço das 18h30 – que a Renascença transmite – “pelas vítimas do novo corona virus, seus familiares e trabalhadores sanitários”, a que se seguirá a Consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Que importância tem este momento que agora será ibérico, depois dos bispos espanhóis terem dedicido associar-se?

Para já só aquilo que dizem os jornais, mais nada. Mas, a meu ver isto vai ter consequências bastante graves e duradouras. Será inevitável, pois isto é a nível mundial. O próprio Papa Francisco, que se antecipa sempre aos problemas, já decidiu convocar o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, a fim de refletir sobre as consequências económico-sociais que vão permanecer pós-pandemia, e sobre as quais é preciso refletir, e desde já até tomar medidas para evitar o desemprego, que vai atingir certamente muita gente. Também se fala em recessão económica a nível mundial.

Em segundo lugar estes meios permitem realizar uma comunhão espiritual na mesma fé, no mesmo amor, na oração entre todos os fiéis. Não se trata só de algo meramente virtual, creio que o Espirito Santo passa também através destas novidades do mundo de hoje e fala aos corações, fala às consciências, fala aos pequenos e aos grandes, e proporciona-nos viver a intimidade com Deus, e viver até uma intimidade profunda, de comunhão entre todos.

Esta é uma oportunidade, de facto, para a Igreja poder servir-se dos novos meios de comunicação, nesta ocasião concreta e depois em relação ao futuro. Em primeiro lugar estão a ser usados como meio de exprimir a proximidade espiritual da Igreja com o seu povo, para que não se sinta abandonado, e não pense que por acabarem as celebrações comunitárias acabou a oração e o culto. Não. Não dá para ser de outra maneira, mas os novos meios de comunicação tornam isto possível.

Por estes dias temos visto como diversas paróquias, dioceses, congregações e movimentos se têm desdobrado em iniciativas, aproveitando a internet e as redes sociais para transmitir eucaristas ou rezar o terço. Os jesuítas até criaram um serviço de assistência espiritual à distância. Como é que vê esta nova dinâmica evangelizadora? A Igreja está a reinventar-se na foma como comunica com os fiéís?

A coisa que sinto mais é a falta de contacto, de relação com o povo. Tinha encontros marcados com jovens, com os vários órgãos do Conselho Pastoral Diocesano, do Conselho de Coordenação Pastoral, tudo isso foi cancelado.

Como é que vê a outra iniciativa do Papa, que sexta-feira, dia 27, dará a benção Urbi et Orbi, e concederá a indulgência plenária. Isto é importante para os crentes se sentirem acompanhados?

O Papa quer mostrar que a Igreja não está indiferente ao drama que em alguns casos, como em Itália, se está a tornar numa tragédia, com um número impressionante de mortos, e quer pôr toda a Igreja em oração e em solidariedade. Por isso realiza esse gesto, que vale mais do que as palavras. Será um momento de oração, de escuta da Palavra, de meditação, numa praça que vai ficar vazia, mas com a qual todos são chamados a unirem-se espiritualmente. E depois haverá a benção Urbi et Orbi – que quer dizer "à cidade e ao mundo" – com o Santíssimo, que é a beção do Senhor. É um gesto muito significativo, muito eloquente e comovente.,

Estamos a caminho da Páscoa, um dos momentos mais importantes na vida dos cristãos. Quer deixar alguma mensagem aos crentes nesta Quaresma que está a ser tão diferente?

Este momento que estamos a viver, a quarentena, ajuda-nos a viver a quaresma cristã. Porque a Quaresma é feita, toda ela, como um caminho de conversão, e esta quarentena põe-nos num caminho de reeducação humana e espiritual de grande importãncia, porque nos obriga e nos interpela a repensar a nossa maneira de viver, pessoal e social, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos. Por conseguinte é uma revisão de vida, em ordem a uma purificação, a uma renovação também do ponto de vista cristão, um momento de oração mais intensa – como nas iniciativas quer do Papa, quer da Igreja em Portugal, quer através das novas tecnologias de comunicação – em ordem a chegarmos a uma Páscoa nova, em que possamos viver o reencontro da alegria comunitária, entre todos, dos fiéis, com os pastores, onde possamos exprimir de novo os nossos afetos, dos quais tivemos de nos abster, como o gesto da paz na missa.

É preciso consciencializarmo-nos que neste momento Deus nos chama a viver a Páscoa em casa, em família, o que não quer dizer deixar de viver a Páscoa. O Espírito Santo não nos faltará para nos ajudar a viver uma Semana Santa e uma Páscoa profunda, mesmo no meio da tristeza das doenças ou dos lutos, no meio deste drama que não sabemos ainda todas as dimensões nem que duração terá. Mas, penso que será uma Páscoa autêntica, verdadeira, se for vivida neste espírito de intimidade com Deus, de comunhão entre todos dentro da própria família. Pode não haver visita pascal, como é costume no norte, mas há um crucifixo, um ramo de flores, uma oração que se pode fazer em família, com uma vela acesa, para mostrar que o Senhor ressuscitado está presente ali como Aquele que nos une e reúne a todos à volta da mesa.

Haverá de novo criatividade para encontrar alternativas?

Não esqueçamos que todo este tempo tem sido de muita critatividade do ponto de vista espiritual e de comunicação na Igreja.