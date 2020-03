​Marcelo diz que Portugal está numa fase decisiva para travar "efeitos imprevisíveis" do coronavírus

Portugal está numa fase decisiva para travar a pandemia e evitar consequências imprevisíveis, afirmou esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



"Os especialistas são unânimes ao dizer que estamos perante uma mola que é esta pandemia que, se não for contida nesta fase muito firme, naturalmente, tende a multiplicar de forma imprevisível os efeitos negativos na saúde e na vida dos portugueses. Os portugueses têm compreendido isso e aderido massivamente a esse apelo nacional. É preciso manter a compressão na mola", afirma Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava após uma reunião com especialistas, no auditório do Infarmed, em Lisboa, em que também marcou presença o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Marcelo Rebelo de Sousa alerta que "as semanas que se seguem até à Páscoa são fundamentais" e pede um "sacrifício aos portugueses, para que passem a quadra de forma mais recatada, sem deslocações, celebrações e contactos sociais, em nome de "ganhos em termos de saúde e de vida dos portugueses".

"Há razões para ter esperança"

O chefe de Estado realçou a importância de ouvir e seguir as indicações em tempo de pandemia e também encontra motivos de esperança.

"Há esta noção que se retirou do encontro de hoje de que há razões para ter esperança, alimentadas todos os dias por esta contenção, por todos quantos ao mesmo tempo trabalham para que ela seja possível. Há portugueses que estão a trabalhar nas fábricas, nas empresas, forças de segurança, proteção civil, bombeiros... esse trabalho e esse contributo é inestimável", declarou.