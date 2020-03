Preocupado com o isolamento? Psicólogos respondem às suas dúvidas na Renascença

"As crianças são mais suscetíveis"





André Mota, 32 anos, do Porto, escreve-nos, via WhatsApp, que ele e muitos outros amigos se deparam com o mesmo problema. Como manter os pais em casa?

É uma preocupação que muitas pessoas têm relatado, de como ajudar os pais ou os avós, que são grupo de risco. Há preocupação, mas sabemos que não se alteram comportamentos informando sobre o que são os riscos, tem que se assegurar que há uma compreensão desses riscos, mas não apenas pelo lado negativo sobre o que não se deve fazer. Também é importante que as pessoas mais jovens escutem os seus pais, os seus avós ajudando-os a identificar o que podem fazer. A informação tem limites e a mudança de comportamento é possibilitada quando temos um significado para essa mesma mudança de comportamento. Uma estratégia que pode ser útil, não só para os séniores mas para cada um de nós, é dar um propósito àquilo que estamos a fazer. Por exemplo, quando pensamos nos cuidados que temos de ter e nos são recomendados, estamos a pensar, num primeiro momento, em proteger-nos a nós, mas encontramos mais motivação se pensarmos de como isso pode contribuir para proteger a comunidade. Dessa forma, tentar motivá-los para o papel importante que estão a fazer – a ser também agentes de saúde na sua comunidade – ao adotar certos comportamentos.

Também a Marta, via WhatsApp, fala de idosos, especialmente os que têm demência e que “têm as suas rotinas”. “O meu sogro, por exemplo, tem Alzheimer e está habituado a ir tomar o café à rua. Não entende porque é que não pode sair e, como é óbvio, está sempre a esquecer-se”, diz a Marta. “Ao não sair de casa, fica demasiado tempo no sofá sentado, o que também não é bom. Estando a demência relacionada com patologias como diabetes e com a depressão, que conselhos ou dicas podem dar os especialistas para estes casos?”, pergunta a Marta. Uma questão bastante pertinente.

As pessoas que enfrentam demências têm uma dificuldade acrescida. As questões cognitivas são menos ágeis, as questões de memória estão mais dificultadas e é, por isso, um desafio muito grande. Como fazer? É preciso ter ainda mais paciência e intencionalizar um tempo de escuta, não sermos tão rápidos naquilo que são as nossas ações do dia-a-dia, no cuidar dessas pessoas, e privilegiar mais tempo para escutá-los, mesmo que seja pela enésima vez, sobre o que não faz sentido para eles, explicar-lhes outra vez e outra da importância do que podem fazer e não só do que não podem fazer e com muito afeto, para dar confiança e tranquilidade.

A Marta também pergunta como podemos ajudar os idosos com demência que se encontram em lares e que deixaram de ver a família fisicamente, para começarem a ver os familiares “através de um ecrã, algo completamente estranho para eles”. Alguma dica?

A situação exige criatividade e paciência. Aqui o interlocutor são os cuidadores – os que estão a trabalhar nesses lares – que necessitam de se munir de uma linguagem ainda mais simples para explicar o porquê daquele familiar estar atrás de um ecrã e não estar ali a agarrar a mão. No entanto, uma coisa é certa: mais do que explicar por que não está aquela pessoa em presença, é incentivar a que fale, “fale com ele, está aqui deste lado”, sorrir, focar no que é possível e não no que não é possível para se conseguir saborear aquele instante. É a atenção dedicada que aquele sénior pode receber – que não é indiferente a forma – mas que no limite vai beneficiar na mesma. Portanto, instruções aos cuidadores para explicarem as vantagens, que até podem passar por falar mais vezes com os familiares.

Há outra faixa etária que também preocupa a generalidade dos portugueses em quarentena em casa: as crianças. A Noémia, via Instagram, disse-nos estar preocupada com a forma como as crianças podem estar a viver este fenómeno. Algum conselho para as ajudar a lidar com um cenário tão diferente para eles e para nós?

Há formas que podemos ter para as ajudar e, em primeiro lugar, é cuidar de nós mesmos, dar atenção aos nossos medos e ver de que forma a nossa ansiedade passa para fora. As crianças são mais suscetíveis – porque mais atentas, com menos palavras – e é tranquilizador para elas sentir que os adultos que estão com elas, o estão incondicionalmente. E isso significa passar mensagens de tranquilidade. “O eu nós fazemos, o que está a ser feito lá fora por cientistas, por médicos e enfermeiros, todos os que estão a trabalhar para ajudar a que todos fiquemos bem”, precisam dos contributos de cada um de nós. Essa explicação, esse assegurar que vamos ficar bem, não é só uma frase, é um movimento que ajuda a serenar. A criança não precisa saber tudo sobre o vírus, mas ajustado à sua idade, responder serenamente às suas perguntas, sem fugir delas, mesmo que o adulto esteja a ‘morrer? por dentro. Deve ter consciência que tem alguém que depende dele. Nesse sentido, também tem uma motivação acrescida para gerir a sua própria ansiedade dando mais tranquilidade possível. Os jogos são uma forma também de ajudar a criança a superar-se. Se é difícil para um adulto estar confinado a um espaço limitado, para uma criança ainda mais, que tem muito mais energia.

Com o agravar dos números em Portugal, temos de nos preparar para outro fenómeno: como lidar com a dor? O nosso ouvinte Ion é da Moldávia e relata-nos o que é viver com a dor à distância. “Recebi a notícia de que a minha querida irmã, que está quase a cinco mil quilómetros de distância, está internada com a Covid-19”, confessa-nos, via WhatsApp. Sente-se, naturalmente, triste. Algum conselho que lhe possamos dar para enfrentar a dor à distância?

É, sem dúvida, uma experiência difícil que está a viver. O sentimento de impotência, de não fazer parte do dia-a-dia ou atenuar o sofrimento do que a irmã está a passar. Mas há algumas coisas que são boas para ambos: mensagens positivas, a partilha do que se está a fazer, fazer ligação com a vida lá fora, com as coisas positivas que ambos já viveram, as saudades de outro tempo, fazendo a ponte com recordações positivas.