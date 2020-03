​Números de mortos por coronavírus em Portugal sobe para 33. DGS corrige informação

Número de mortos em Portugal sobe para 33, avança Direção-Geral da Saúde (DGS) numa correção do boletim avançado esta terça-feira.



"Registaram-se ao todo 33 óbitos até às 00h00 de 23 de março, e não 30 como foi publicado", indica a DGS. Com este novo número, o número de vítimas sobe para mais 10 do que o registado na segunda-feira.



Na nota divulgada pelas 16h30 e que acompanha o novo boletim epidemiológico, a DGS esclarece ainda que o óbito registado na Região Autónoma dos Açores no boletim divulgado ao início da tarde era um caso suspeito para covid-19 e que apenas depois do fecho do boletim a DGS teve conhecimento que o resultado das análises se revelou negativo.



Assim, os outros óbitos reportados agora, em acréscimo ao anteriormente divulgado, "explicam-se com a existência de resultados que foram conhecidos após publicação do boletim", explica a DGS.

O número de casos confirmados da doença em Portugal é de 2.362, reafirma a nova versão do boletim da DGS, mais 302 do que o registado na segunda-feira.