​Morreu Artur Rosa, o arquiteto que fotografava as obras da artista Helena Almeida

Nascido em Lisboa, Artur Rosa registou em fotografia, ao longo de mais de 50 anos, os trabalhos criados pela mulher, a artista Helena Almeida também ela desaparecida há já dois anos. Formado em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, Artur Rosa é autor de projetos como a estação de metro do Terreiro do Paço, em Lisboa pela qual venceu o Prémio Valmor em 2007.

Ao longo da sua vida, Artur Rosa foi sempre presença ativa no trabalho da sua mulher, a artista Helena Almeida. Retratou esse trabalho. Quando, em 2013, o antigo espaço BES Arte & Finança, em Lisboa, realizou uma das maiores exposições com a obra de Helena Almeida, a artista falou à Lusa sobre o seu processo criativo e a presença do marido no mesmo.

Com obras que recuavam até 1977, e um conjunto de inéditos em Portugal, a exposição revelava, por exemplo, “Andar, abraçar”, um vídeo inédito de 2010, de 19 minutos, que mostrava duas pernas, uma de homem, outra de mulher, unidas por um cabo preto e que tentavam, em conjunto, percorrer o ateliê, continuamente, de um lado ao outro, até o chão negro ficar cheio de riscos brancos.

Na altura, Helena Almeida dizia à Lusa que "iria estranhar se fosse outra pessoa": Artur Rosa era a única pessoa, além da artista, a participar nas suas composições. “Para mim não é importante que seja um grande fotógrafo. Interessa-me que fotografe aquilo que eu quero” afirmava então Helena Almeida.

Artur Rosa, também presente na visita à exposição, disse na altura que nunca teve de fazer nada mais do que aquilo que Helena pedia: “Fui sempre conduzido”.

O arquiteto fez parte desta dupla artística. São também da sua autoria algumas obras escultóricas expostas no edifico sede da Fundação Calouste Gulbenkian e no Parque das Nações, esta última, uma escultura situada junto ao emblemático Pavilhão de Portugal de Álvaro Siza Vieira.