Lisboa, Porto, Maia e Gaia. Veja os 66 concelhos onde há casos confirmados pela DGS

[atualizado as 19:49 com esclarecimento da DGS sobre a discrepância dos dados]



Dados parciais divulgados esta segunda-feira pela DGS revelam 66 concelhos portugueses com pelo menos um caso confirmado de Covid-19, entre eles Lisboa com 175, Porto com 126, Maia com 104, Vila Nova de Gaia com 68, e Valongo com 65.

Apenas 54% do total de casos notificados são considerados na lista de concelhos apresentada no boletim epidemiológico da DGS.



Instada pela Renascença a esclarecer porque divulgou dados com discrepâncias sem qualquer nota de esclarecimento, a Direção-Geral de Saúde justifica a decisão por ausência de "informação fidedigna por concelho".

"A DGS está a trabalhar em conjunto com as Administrações Regionais de Saúde no sentido de melhorar o sistema e a informação divulgada", diz fonte da instituição à Renascença.