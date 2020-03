Lisboa, Porto, Maia e Gaia com mais casos de coronavírus. Estes são os 66 concelhos afetados, indica DGS

Veja também:

Lisboa é o concelho com mais casos confirmados de Covid-19 em Portugal. São 175 de acordo com boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira.

Seguem-se Porto, com 126, Maia, com 104, Vila Nova de Gaia, com 68, e Valongo com 65.

Ao todo são 66 os concelhos que registam pelo menos um infetado com o novo coronavírus.

Há, no entanto, 242 concelhos sem um único caso confirmado. Apenas 55% do total de casos são considerados na lista de concelhos apresentada no boletim epidemiológico da DGS.

Portugal tem 2.362 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, mais 302 do que na segunda-feira. Este número indica que há um aumento de 15% de casos confirmados no país, nas últimas 24 horas.

Há registo de 30 vítimas mortais, mais do sete do que ontem. Uma das vítimas mortais registou-se nos Açores, a primeira naquela Região Autónoma. Há ainda registo de 22 pessoas recuperadas.

A DGS informa ainda que mantém em vigilância 11.842 casos.