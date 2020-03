IPO do Porto reduz cirurgias porque tem médicos infetados com coronavírus

O IPO do Porto está com atividade cirúrgica reduzida. Tem 78 profissionais em quarentena por causa da Covid-19, 33 dos quais trabalhavam no principal bloco operatório.

Os números são avançados nesta terça-feira pelo presidente deste Instituto de Oncologia, em entrevista à Renascença. Segundo Rui Henrique, está a ser dada prioridade às urgências e às cirurgias curativas.

“Ontem, ao final do dia, tínhamos um total de 78 profissionais em quarentena e quatro profissionais com doença, Covid-19”, afirma, salientando que pode haver mais casos dado que falta saber os resultados dos testes realizados “durante o final do dia de ontem e durante a madrugada” desta terça-feira.

A gestão das cirurgias é, portanto, feita dia a dia.

“Infelizmente, este número teve um impacto negativo no bloco operatório, porque 33 destes elementos são do bloco operatório. Foram contactos de um caso positivo, que eram dois elementos que estavam no bloco operatório”, começa por explicar.

O presidente do IPO do Porto explica que o hospital tem “o bloco central e depois os blocos de cirurgia de ambulatório”. O grupo de médicos infetados “trabalhava no bloco central”, que “tem um conjunto de salas”.

Agora, foi reduzido o número de salas “disponíveis para operar” – uma redução que se veio juntar a uma outra já realizada, por haver menos anestesiologistas e outros profissionais.

“Portanto, temos no bloco operatório central três salas a funcionar e estamos a tentar dar a melhor resposta possível nesta circunstância”, garante Rui Henrique, adiantando que a prioridade são “todas as cirurgias de situações que impliquem um maior risco para o doente e dos quais a cirurgia tenha um intuito de caráter curativo”.

Quanto à disponibilidade e capacidade para receber doentes oncológicos de outros hospitais, o dirigente do IPO responde positivamente.

“Estamos disponíveis e temos de mostrar essa disponibilidade em consonância com os outros dois IPOs; estamos disponíveis para, em articulação com a ARS, recebermos propostas de outros hospitais e encontrarmos um mecanismo de também darmos resposta a esses outros hospitais”, afirma.

“Nós estamos a tentar manter ao máximo tudo o que é atividade de hospital de dia, quimioterapia e outras, e portanto aquilo que forem propostas que possamos receber de outros hospitais, para nós considerarmos e tentarmos incorporar dentro desta prioridade, obviamente que o vamos fazer. É um dever que julgo termos em relação à nossa região e é aquilo que se espera de nós. Queremos ajudar nesta fase em que estão todos sobrecarregados e precisam da ajuda geral”, remata.