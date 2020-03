Indianos na Serra da Estrela temem que o coronavírus lhes tire o “sonho português”

“Nunca vi uma empresa, ou um empresário assim, não há palavras, é uma ótima pessoa, o ‘Mr. Nuno Pereira’”, elogia o trabalhador indiano.

Krishna explica que, “na Índia, os patrões não apoiam assim os trabalhadores”. “Gosto de Portugal porque é uma boa cultura, gosto de trabalhar em Gouveia, as pessoas ajudam as pessoas de outros países. Trabalhei na Polónia e não é assim. ‘Portugal is really such a great country’ (Portugal é realmente um grande país)”, sublinha.

Nuno Pereira conta que recuperou uma quinta em Nabais, “com quartos climatizados, máquina de lavar, cozinha”, para receber os trabalhadores estrangeiros. O empresário devolve os elogios aos seus funcionários vindos de longe e classifica a comunidade indiana como pacífica e tranquila.

O próximo passo da comunidade indiana nesta empresa é aprender português. “O meu patrão vai-me inscrever na escola aos sábados, quando temos folga”, diz Krishna em inglês enquanto não domina a língua do país de acolhimento.